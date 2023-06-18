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Корнеева — о Уимблдоне: «Ни разу в жизни не играла на траве, будет отличный опыт»

Мария Гусева
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Чемпионка юниорских «Ролан Гаррос» и Открытого чемпионата Австралии Алина Корнеева рассказала, как готовится к своему дебютному участию на Уимблдоне.

«После «Ролан Гаррос» думали, играть или нет на Уимблдоне. Решили, что будем (смеется), — цитирует Legalbet.ru Корнееву. — Я ни разу в своей жизни не играла на травяных кортах. Для меня будет отличный опыт: просто поиграть, понять, что такое трава и как на ней выступать. Пока у меня нет визы, но пришло сообщение, что паспорта готовы. С нетерпением жду возвращения в Москву, чтобы поехать в визовый центр и забрать документы. Готовиться к Уимблдону буду как обычно в Москве. Около 10 дней будет на подготовку. В конце июня планируем ехать в Англию и готовиться уже там к Уимблдону. Надеюсь, мы найдем хорошее место для тренировок в Лондоне».

Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля. В 2022 году россияне не участвовали в турнире из-за запрета со стороны организаторов, в 2023 году российские теннисисты могут выступить на Уимблдоне в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.

Источник: Legalbet.ru
Теннис
Wimbledon
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