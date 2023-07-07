Костюк вышла в третий круг Уимблдона после снятия Бадосы

Украинская теннисистка Марта Костюк во втором круге Уимблдона встречалась с испанкой Паулой Бадосой. При счете 6:2, 1:0 в пользу 21-летней украинки Бадоса снялась с матча. В третьем круге Костюк встретится с победительницей матча Виктория Голубович (Швейцария) — Мэдисон Кис (США). Лондон (Великобритания) Турнир «Большого шлема» Wimbledon Общий призовой фонд 57 290 000 долларов Открытые корты, трава Женщины Одиночный разряд Второй круг Марта Костюк (Украина) — Паула Бадоса (Испания) — 6:2, 1:0 отказ 2-го игрока