Котов посвятил умершему тренеру первый матч на «Ролан Гаррос»-2024

Российский теннисист Павел Котов посвятил умершему тренеру Ивану Полякову первый матч на «Ролан Гаррос»-2024.

В марте 2023 года Поляков скончался из-за онкологического заболевания.

«Сегодня тебе бы исполнилось 31. Свой сегодняшний матч я буду играть для тебя. Воспоминания из 2022 года», — написал Котов в соцсетях под фотографией с Поляковым.

Котов обыграл британца Кэмерона Норри в первом круге «Ролан Гаррос» — 4:6, 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 6:2. Следующим соперником россиянина станет швейцарец Стэн Вавринка.