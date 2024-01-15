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«Большой шлем»

Сегодня, 07:28

Котов встретится с Коболли во втором круге Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
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Итальянский теннисист Флавио Коболли в первом круге Australian Open обыграл чилийца Николаса Харри со счетом 6:4, 3:6, 6:3, 2:6, 7:5.

Встреча продолжалась 4 часа 5 минут. На счету 21-летнего итальянца 14 эйсов, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Во втором круге Коболли встретится с россиянином Павлом Котовым.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Флавио Коболли (Италия, Q) — Николас Харри (Чили, 18) — 6:4, 3:6, 6:3, 2:6, 7:5

Бен Шелтон (США, 16) — Роберто Баутиста Агут (Испания) — 6:2, 7:6 (7:2), 7:5

Australian Open
Павел Котов
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