Крейчикова и Синякова вышли в финал Australian Open в парном разряде

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова одержали победу в полуфинале Australian Open в парном разряде. В двух сетах они обыграли украинку Марту Костюк и румынку Елену-Габриэлу Русе — 6:2, 6:2.

Во втором полуфинале сыграют Сюко Аояма и Ена Шибахара против Кори Гауфф и Джессики Пегулы.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Полуфинал

Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия) — Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния) — 6:2, 6:2