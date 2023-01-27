Крейчикова и Синякова вышли в финал Australian Open в парном разряде

Сегодня, 05:46
Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова одержали победу в полуфинале Australian Open в парном разряде. В двух сетах они обыграли украинку Марту Костюк и румынку Елену-Габриэлу Русе — 6:2, 6:2.
Во втором полуфинале сыграют Сюко Аояма и Ена Шибахара против Кори Гауфф и Джессики Пегулы.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Полуфинал
Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия) — Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния) — 6:2, 6:2