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Сегодня, 18:05

Крейчикова обыграла Паолини и стала победительницей Уимблдона

Сергей Разин
корреспондент
Барбора Крейчикова.
Фото Reuters
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Чешская теннисистка Барбора Крейчикова в финале Уимблдона обыграла итальянку Ясмин Паолини со счетом 6:2, 2:6, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 58 минут. На счету 28-летней чешки 6 эйсов, 4 ошибки на второй подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. У 28-летней итальянки 3 подачи навылет, двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

Для Крейчиковой это первый титул в 2024 году и вторая победа на турнире «Большого шлема» в карьере. Всего на ее счету 8 побед на турнирах WTA в одиночном разряде.

Уимблдон
Барбора Крейчикова
Ясмин Паолини
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