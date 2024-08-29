Крюгер поделилась эмоциями после победы над Миррой Андреевой в матче US Open

Американская теннисистка Эшли Крюгер прокомментировала победу над россиянкой Миррой Андреевой в матче второго круга US Open-2024.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4.

«Я так счастлива. Рада, что попала в третий круг... Я просто наслаждалась матчем и публикой. Это заряжает. С нетерпением жду возможности играть на US Open. Помню, как смотрела этот турнир, когда была маленькой. Попасть в третий круг — мечта», — сказала Крюгер после матча.

В третьем круге US Open Крюгер сыграет с сильнейшей в паре Мария Боузкова (Чехия) — Людмила Самсонова (Россия).