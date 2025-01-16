Кудерметова победила Бултер и вышла в третий круг Australian Open

Сегодня, 12:58
Российская теннисистка Вероника Кудерметова во втором круге Australian Open обыграла британку Кэти Бултер со счетом 7:6 (7:3), 2:6, 6:2.
Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. На счету 27-летней россиянки 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 5.
В третьем круге Кудерметова встретится с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Вероника Кудерметова (Россия) — Кэти Бултер (Великобритания, 22) — 7:6 (7:3), 2:6, 6:2