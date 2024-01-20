Кудерметова и Павлюченкова снялись с парного турнира Australian Open

Сегодня, 10:52
Россиянки Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова снялись с парного турнира Australian Open.
Дуэт должен был сыграть с парой Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф (Канада/Новая Зеландия) в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии.
В третьем круге Дабровски и Рутлифф встретятся с парой Го Ханьюй/Цзян Синьюй (Китай).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Второй круг
Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф (Канада/Новая Зеландия, 4) — Вероника Кудерметова/Анастасия Павлюченкова (Россия) — 0:0 отказ 2-й пары