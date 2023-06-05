Кудерметова и Самсонова вышли в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова обыграли Сторм Хантер из Австралии и Элисе Мертенс из Бельгии в третьем круге «Ролан Гаррос» в парном разряде — 6:3, 6:4.

Игра продолжалась 1 час 29 минут.

За выход в полуфинал российская пара поборется с дуэтом Лейла Фернандес/Тэйлор Таунсенд (Канада/США, 10)

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Третий круг

Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова (Россия, 15) — Сторм Хантер/Элисе Мертенс (Австралия/Бельгия, 3) — 6:3, 6:4