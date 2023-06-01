Кудерметова и Самсонова вышли во второй круг «Ролан Гаррос» в парном разряде

Сегодня, 15:14
Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова одержали победу над Лидией Морозовой из Белоруссии и Ребекой Масаровой из Испании в первом круге «Ролан Гаррос» в парном разряде — 5:7, 7:6 (7:4), 6:2.
Игра продолжалась 2 часа и 31 минуту.
Во втором круге против российской пары сыграют Мириам Колодзиева и Маркета Вондроушова из Чехии.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова (Россия, 15) — Лидия Морозова/Ребека Масарова (Белоруссия/Испания) — 5:7, 7:6 (7:4), 6:2