Кудерметова не смогла пробиться в третий круг Уимблдона

Россиянка Вероника Кудерметова уступила чешке Маркете Вондроушовой во втором круге Уимблдона — 3:6, 3:6. Матч длился 1 час 31 минуту. Кудерметова за игру сделала 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. У Вондроушовой — 2 эйса, 4 двойные ошибки и 4 из 12 реализованных брейк-пойнтов. Чешская теннисистка в третьем круге встретится с победительницей матча Слоан Стивенс (США) — Донна Векич (Хорватия). Лондон (Великобритания) Турнир «Большого шлема» Wimbledon Общий призовой фонд 57 290 000 долларов Открытые корты, трава Женщины Одиночный разряд Второй круг Маркета Вондроушова (Чехия) — Вероника Кудерметова (Россия, 12) — 6:3, 6:3