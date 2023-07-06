Кудерметова не смогла пробиться в третий круг Уимблдона

Сегодня, 16:47
Россиянка Вероника Кудерметова уступила чешке Маркете Вондроушовой во втором круге Уимблдона — 3:6, 3:6. Матч длился 1 час 31 минуту.
Кудерметова за игру сделала 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. У Вондроушовой — 2 эйса, 4 двойные ошибки и 4 из 12 реализованных брейк-пойнтов.
Чешская теннисистка в третьем круге встретится с победительницей матча Слоан Стивенс (США) — Донна Векич (Хорватия).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Маркета Вондроушова (Чехия) — Вероника Кудерметова (Россия, 12) — 6:3, 6:3