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«Большой шлем»

Сегодня, 16:47

Кудерметова не смогла пробиться в третий круг Уимблдона

Руслан Минаев
Вероника Кудерметова.
Фото Reuters
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Россиянка Вероника Кудерметова уступила чешке Маркете Вондроушовой во втором круге Уимблдона — 3:6, 3:6. Матч длился 1 час 31 минуту.

Кудерметова за игру сделала 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. У Вондроушовой — 2 эйса, 4 двойные ошибки и 4 из 12 реализованных брейк-пойнтов.

Чешская теннисистка в третьем круге встретится с победительницей матча Слоан Стивенс (США) — Донна Векич (Хорватия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Маркета Вондроушова (Чехия) — Вероника Кудерметова (Россия, 12) — 6:3, 6:3

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Вероника Кудерметова
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