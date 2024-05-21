Кудерметова проиграла Биррелл на старте квалификации «Ролан Гаррос»

Сегодня, 14:48
Российская теннисистка Полина Кудерметова не смогла выйти во второй круг квалификации «Ролан Гаррос» — 2024.
В стартовом матче квалификационного раунда россиянка в трех сетах уступила представительнице Австралии Кимберли Биррелл. Встреча продолжалась 1 час 48 минут и завершилась со счетом 6:2, 0:6, 3:6.
Следующей соперницей австралийской теннисистки станет либо Ольга Данилович из Сербии, либо румынка Анка Алексиа Тодони.
Старт основного турнира Открытого чемпионата Франции запланирован на 26 мая. Соревнования среди женщин продлятся до 8 июня.