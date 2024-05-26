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Сегодня, 13:54

Кудерметова проиграла Боузковой в первом круге «Ролан Гаррос»

Виктория Кравченко
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла чешке Марие Боузковой в первом круге Открытого чемпионата Франции — 2:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. На счету 27-летней россиянки 1 эйс, четыре двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3. В активе 25-летней чешки четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

Во втором круге Боузкова сыграет с победительницей пары Джессика Бусас Манейро (Испания) — Яна Фетт (Хорватия, LL).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Мария Боузкова (Чехия) — Вероника Кудерметова (Россия, 29) — 6:2, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/11/5/
Теннис
Ролан Гаррос
Вероника Кудерметова
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