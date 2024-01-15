Кудерметова проиграла Голубич в первом круге Australian Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла швейцарке Виктории Голубич в первом круге Australian Open — 6:7, 6:1, 1:6. Матч продлился 2 часа 22 минуты.

Голубич 1 раз подала навылет, не совершила двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. У Кудерметовой 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

Во втором круге Голубич сыграет с чешкой Катержиной Синяковой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Виктория Голубич (Швейцария) — Вероника Кудерметова (Россия, 15) — 7:6 (7:4), 1:6, 6:1