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«Большой шлем»

Сегодня, 05:28

Кудерметова проиграла во втором круге Australian Open

Евгений Козинов
Корреспондент
Вероника Кудерметова.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в третий круг турнира Australian Open. В трех сетах она проиграла американце Кэти Волынец — 4:6, 6:2, 2:6.

Матч продолжался 2 часа 10 минут. 25-летняя россиянка четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. У 21-летней американки — 0 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 из 11 реализованных брейк-пойнтов.

Следующий соперник Волынец определится в матче Чжан Шуай — Петра Мартич.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Кэти Волынец (США) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:4, 2:6, 6:2

Теннис
Australian Open
Вероника Кудерметова
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