Кудерметова уступила Мертенс в первом круге US Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в первом круге US Open уступила бельгийке Элисе Мертенс со счетом 6:3, 4:6, 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 29 минут. На счету 27-летней россиянки 3 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

Во втором круге Мертенс встретится с победительницей матча Айла Томлянович (Австралия) — Энн Ли (США).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Элисе Мертенс (Бельгия, 33) — Вероника Кудерметова (Россия) — 3:6, 6:4, 6:3