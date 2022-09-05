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«Большой шлем»

5 сентября, 07:13

Кудерметова уступила Жабер в четвертом круге US Open

Сергей Разин
корреспондент
Вероника Кудерметова.
Фото AFP

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в четвертом круге US Open уступила Онс Жабер из Туниса со счетом 6:7 (1:7), 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 35 минут. На счету россиянки 4 эйса и 5 двойных ошибок, а также 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В четвертьфинале Жабер встретится с австралийкой Айлой Томлянович.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 60 102 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Онс Жабер (Тунис, 5) — Вероника Кудерметова (Россия, 18) — 7:6 (7:1), 6:4

US Open
Вероника Кудерметова
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