Кудерметова уступила Жабер в четвертом круге US Open

5 сентября, 07:13
Российская теннисистка Вероника Кудерметова в четвертом круге US Open уступила Онс Жабер из Туниса со счетом 6:7 (1:7), 4:6.
Встреча продолжалась 1 час 35 минут. На счету россиянки 4 эйса и 5 двойных ошибок, а также 2 реализованных брейк-пойнта из 4.
В четвертьфинале Жабер встретится с австралийкой Айлой Томлянович.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 60 102 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Онс Жабер (Тунис, 5) — Вероника Кудерметова (Россия, 18) — 7:6 (7:1), 6:4