Кудерметова в паре с Хаочин вышла в полуфинал US Open в праном разряде

Россиянка Вероника Кудерметова и Чань Хаочин из Тайваня одержали победу в четвертьфинале турнира US Open в парном разряде. В трех сетах они обыграли Габриэлу Дабровски и Эрин Рутлайфф — 4:6, 7:5, 6:3.

Следующими соперницами Кудерметовой и Хаочин будут Людмила Киченок из Украины и Елена Остапенко из Латвии.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Четвертьфинал

Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 10) — Габриэла Дабровски/Эрин Рутлайфф (Канада/Новая Зеландия, 1) — 4:6, 7:5, 6:3