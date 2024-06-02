Кудерметова в паре с Хаочин вышли в третий круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с Чань Хаочин обыграли россиянок Анну Калинскую и Елену Веснину во втором круге парного «Ролан Гаррос».

Встреча длилась 57 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу Кудерметовой и Хаочин. Они 5 раз подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Калинской и Весниной 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

Соперницы Кудерметовой и Хаочин по третьему кругу определятся позднее.