Кудерметова в паре с Самсоновой проиграла во втором круге US Open

Сегодня, 02:33
Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова потерпели поражение во втором круге US Open в парном разряде. В трех сетах они проиграли американке Дженнифер Брэди и бразильянке Луиза Стефани.
Следующими соперницами американо-бразильской пары будут немка Татьяна Мария и голландка Аранча Рус.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Второй круг
Дженнифер Брэди/Луиза Стефани (США/Бразилия) — Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова (Россия, 13) — 7:6 (8:6), 5:7, 6:4