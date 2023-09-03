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«Большой шлем»

Сегодня, 02:33

Кудерметова в паре с Самсоновой проиграла во втором круге US Open

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова потерпели поражение во втором круге US Open в парном разряде. В трех сетах они проиграли американке Дженнифер Брэди и бразильянке Луиза Стефани.

Следующими соперницами американо-бразильской пары будут немка Татьяна Мария и голландка Аранча Рус.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Дженнифер Брэди/Луиза Стефани (США/Бразилия) — Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова (Россия, 13) — 7:6 (8:6), 5:7, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2023/12/7/
Теннис
US Open
Вероника Кудерметова
Дженнифер Брэди
Людмила Самсонова
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