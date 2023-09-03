Кудерметова в паре с Самсоновой проиграла во втором круге US Open

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова потерпели поражение во втором круге US Open в парном разряде. В трех сетах они проиграли американке Дженнифер Брэди и бразильянке Луиза Стефани. Следующими соперницами американо-бразильской пары будут немка Татьяна Мария и голландка Аранча Рус. Нью-Йорк (США) Турнир «Большого шлема» US Open Общий призовой фонд 65 000 000 долларов Открытые корты, хард Женщины Парный разряд Второй круг Дженнифер Брэди/Луиза Стефани (США/Бразилия) — Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова (Россия, 13) — 7:6 (8:6), 5:7, 6:4