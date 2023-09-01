Кудерметова в паре с Самсоновой вышли во второй круг US Open

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова победили в первом круге US Open в парном разряде. В двух сетах они выиграли у итальянки Ясмин Паолини и китаянки Ван Сиюй — 7:6 (11:9), 6:1. Следующие соперницы российской пары определятся в матче Анна Калинская/Анастасия Павлюченкова (Россия) — Дженнифер Брэди/Луиза Стефани (США/Бразилия). Нью-Йорк (США) Турнир «Большого шлема» US Open Общий призовой фонд 65 000 000 долларов Открытые корты, хард Женщины Парный разряд Первый круг Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова (Россия, 13) — Ясмин Паолини/Ван Сиюй (Италия/Китай) — 7:6 (11:9), 6:1