Кудерметова в паре с Самсоновой вышли во второй круг US Open

Сегодня, 01:30
Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова победили в первом круге US Open в парном разряде. В двух сетах они выиграли у итальянки Ясмин Паолини и китаянки Ван Сиюй — 7:6 (11:9), 6:1.
Следующие соперницы российской пары определятся в матче Анна Калинская/Анастасия Павлюченкова (Россия) — Дженнифер Брэди/Луиза Стефани (США/Бразилия).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова (Россия, 13) — Ясмин Паолини/Ван Сиюй (Италия/Китай) — 7:6 (11:9), 6:1