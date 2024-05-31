Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 18:40

Кудерметова вышла во второй круг «Ролан Гаррос» в парном разряде

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с Чань Хаочин из Тайваня вышли во второй круг Открытого чемпионата Франции.

В матче первого раунда спортсменки в трех сетах обыграли представительниц Великобритании Кэти Бултер и Хизер Уотсон — 6:1, 3:6, 7:5. Встреча длилась 2 часа 9 минут.

На счету победительниц 3 эйса, 6 двойных ошибок и 9 реализованных брейк-пойнтов из 15, в то время как их соперницы не сделали ни одной подачи навылет, допустили 5 двойных ошибок и реализовали 7 брейк-пойнтов из 9.

Следующими соперницами Кудерметовой и Хаочин станут Юлия Путинцева и Камилла Рахимова (Казахстан/Россия) либо Анна Калинская и Елена Веснина (Россия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 12) — Кэти Бултер/Хизер Уотсон (Великобритания) — 6:1, 3:6, 7:5

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/12/5/
Теннис
Ролан Гаррос
Вероника Кудерметова
0
Читайте также
Международная боксерская ассоциация назвала позором ультиматум МОК
Анастасия Сиваева войдет в каст ситкома «Папины дочки. Новые»
Фонд Джорджа Клуни намерен добиваться ордера на арест журналистов РФ
От Чалова отказался топ-клуб, «Спартак» и «Зенит» устроили охоту за российским талантом, стали известны варианты Дзюбы. Главные трансферные слухи РПЛ за 30 мая
Прощай, няня: какой мы запомним Анастасию Заворотнюк
Дочь Заворотнюк поделилась архивным видео с актрисой
Популярное видео
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Рублев и Котов проиграли по-итальянски. Россияне не взяли ни одного сета в третьем круге «Ролан Гаррос»
Аванесян и Осорио с разгромной победы начали свое выступление в парном «Ролан Гаррос»
«Ролан Гаррос» 2024, женщины, результаты 31 мая: Потапова вышла в четвертый круг, Самсонова уступила Коччаретто
Потапова вышла в четвертый круг, Рублев и Котов вылетели. Онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос»
Потапова в трех сетах обыграла китаянку Ван и вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Александрова и Павлюченкова не смогли выйти во второй круг парного «Ролан Гаррос»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Андреева и Звонарева с победы стартовали в парном турнире «Ролан Гаррос»

Александрова и Павлюченкова не смогли выйти во второй круг парного «Ролан Гаррос»