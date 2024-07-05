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Сегодня, 17:42

Кудерметова вышла во второй круг Уимблдона в парном разряде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова и Чань Хаочин из Тайваня обыграли американок Эшлин Крюгер и Слоан Стивенс (США) в первом круге Уимблдона в парном разряде — 6:4, 3:6, 7:5.

Игра продолжалась 2 часа 2 минуты.

В следующем круге Кудерметова и Хаочин сыграют с парой Кристина Букша/Нао Хибино (Испания/Япония).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 12) — Эшлин Крюгер/Слоан Стивенс (США) — 6:4, 3:6, 7:5

Теннис
Уимблдон
Вероника Кудерметова
Слоан Стивенс
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