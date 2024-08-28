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28 августа, 23:39

Кудерметова вышла во второй круг US Open в парном разряде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с Чань Хаочин из Тайваня победили Элизабетту Коччаретто и Клара Таусон (Италия/Дания) в первом круге US Open в парном разряде — 4:6, 6:4, 6:3.

Игра продолжалась 2 часа 14 минут.

Во втором круге Кудерметова и Хаочин сыграют с победительницами пары Екатерина Александрова/Анна Блинкова (Россия) — Кармен Корли/Ивана Корли (США, WC).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 10) — Элизабетта Коччаретто/Клара Таусон (Италия/Дания) — 4:6, 6:4, 6:3

Теннис
US Open
Вероника Кудерметова
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