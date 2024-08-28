Кудерметова вышла во второй круг US Open в парном разряде

28 августа, 23:39
Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с Чань Хаочин из Тайваня победили Элизабетту Коччаретто и Клара Таусон (Италия/Дания) в первом круге US Open в парном разряде — 4:6, 6:4, 6:3.
Игра продолжалась 2 часа 14 минут.
Во втором круге Кудерметова и Хаочин сыграют с победительницами пары Екатерина Александрова/Анна Блинкова (Россия) — Кармен Корли/Ивана Корли (США, WC).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 10) — Элизабетта Коччаретто/Клара Таусон (Италия/Дания) — 4:6, 6:4, 6:3