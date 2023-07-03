Кудерметова заявила, что некоторые украинские теннисистки отвечают на ее приветствия

Российская теннисистка Вероника Кудерметова ответила на вопрос об общении с украинскими спортсменками.

«Перейдем к теннису, если можно. Ладно, я отвечу на этот вопрос. Я здороваюсь с ними. Некоторые отвечают, некоторые — нет. Как и другие, я говорю, что мы просто теннисисты», — цитирует РИА «Новости» Кудерметову.

В матче первого круга Уимблдона Кудерметова обыграла эстонку Кайю Канепи — 7:6 (7:4), 6:4.

Во втором круге Кудерметова сыграет с победительницей матча Маркета Вондроусова (Чехия) — Пейтон Стирнс (США).

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