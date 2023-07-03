Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 17:26

Кудерметова заявила, что некоторые украинские теннисистки отвечают на ее приветствия

Мария Гусева
Вероника Кудерметова.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Российская теннисистка Вероника Кудерметова ответила на вопрос об общении с украинскими спортсменками.

«Перейдем к теннису, если можно. Ладно, я отвечу на этот вопрос. Я здороваюсь с ними. Некоторые отвечают, некоторые — нет. Как и другие, я говорю, что мы просто теннисисты», — цитирует РИА «Новости» Кудерметову.

В матче первого круга Уимблдона Кудерметова обыграла эстонку Кайю Канепи — 7:6 (7:4), 6:4.

Во втором круге Кудерметова сыграет с победительницей матча Маркета Вондроусова (Чехия) — Пейтон Стирнс (США).

Уимблдон: новости, статьи, результаты матчей турнира

Источник: https://rsport.ria.ru/20230703/kudermetova-1881969348.html
Теннис
Уимблдон
Вероника Кудерметова
6
Читайте также
Владелец «Интер Майами» рассказал о трехлетних переговорах по трансферу Месси
Германия закрыла для россиян чемпионат мира. Издевательство над нашими каноистами
Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани достигла 13 км
ФСБ заявила о предотвращении попытки покушения на главу Крыма Аксенова
В Новосибирской области двое детей пропали из оздоровительного лагеря
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Уимблдон 2023: обратный отсчет до старта турнира
Джокович вытирал корт полотенцем, чтобы быстрее продолжить матч первого круга Уимблдона
Теннисист Рублев заявил, что бан россиян в 2022 году сделал Уимблдону только хуже
Уимблдон-2023: расписание и результаты 3 июля в женском одиночном разряде
Свентек обыграла Чжу Линь и вышла во второй круг Уимблдона
Рублев успел до дождя. Россиянин начал Уимблдон с победы над чемпионом
Матчи на открытых кортах Уимблдона прервали из-за дождя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уимблдон-2023: расписание и результаты 3 июля в женском одиночном разряде

Теннисист Рублев заявил, что бан россиян в 2022 году сделал Уимблдону только хуже