Квитова обыграла Соснович во втором круге Уимблдона

Сегодня, 14:30
Чешская теннисистка Петра Квитова обыграла Александру Соснович из Белоруссии во втором круге Уимблдона-2023.
Матч завершился со счетом 6:2, 6:2. Девушки провели на корте 1 час 14 минут.
В третьем круге 9-я ракетка мира сыграет с победительницей матча Наталия Стеванович (Сербия) — Тамара Корпач (Германия).
В другом матче американка Мэдисон Кис обыграла Викторию Голубич (Швейцария) — 7:5, 6:3. Далее она сыграет с Мартой Костюк (Украина).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Петра Квитова (Чехия, 9) — Александра Соснович (Белоруссия) — 6:2, 6:2
Мэдисон Кис (США, 25) — Виктория Голубич (Швейцария, Q) — 7:5, 6:3