Квитова вышла во второй круг Уимблдона

Сегодня, 00:26
Чешская теннисистка Петра Квитова одержала победу в первом круге турнира Уимблдон. В трех сетах она выиграла у итальянки Ясмин Паолини — 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.
Следующей соперницей Квитовой будет победительница матча Александра Соснович — Нурия Паррисас-Диас.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Петра Квитова (Чехия, 9) — Ясмин Паолини (Италия) — 6:4, 6:7 (5:7), 6:1
Следующий соперник
Александра Соснович (Белоруссия) — Нурия Паррисас-Диас (Испания)