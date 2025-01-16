Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 18:54

Медведев проиграл 121-й ракетке мира Тину во втором круге Australian Open-2025

Алина Савинова
Даниил Медведев.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в третий круг Открытого чемпионата Австралии-2025.

В матче второго раунда 5-я ракетка мира в пяти сетах уступил 19-летнему американцу Лернеру Тину, занимающему 121-е место в рейтинге АТР — 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (7:10).

Встреча длилась 4 часа 53 минуты. Россиянин 20 раз подал навылет, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 10 брейк-пойнтов из 24. На счету его соперника 7 эйсов, 4 двойные ошибки и 9 реализованных брейк-пойнтов из 15.

По ходу матча Медведев получил предупреждение за брошенную ракетку. Также в третьем сете его оштрафовали на одно очко из-за того, что после зашага при подаче он замахнулся ракеткой на супервайзера.

Следующим соперником Тина в турнире «Большого шлема» в Мельбурне станет француз Корентен Муте.

В прошлом году Медведев стал финалистом Australian Open. В матче за титул он проиграл итальянцу Яннику Синнеру.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Лернер Тин (США, Q) — Даниил Медведев (Россия, 5) — 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7)

157
Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Читайте также
Акинфеев чуть не уехал в Аргентину, «Спартак» перехватил игрока у «Зенита» и додавливает большой трансфер. Главные трансферные слухи РПЛ за 16 января
Newsweek сообщил о «большом госте» из США на параде Победы в Москве
Пеп развелся с женой после 30 лет брака
СМИ узнали о санкционной стратегии команды Трампа для урегулирования на Украине
Звезда из России может попасть на драфт женской НБА впервые за семь лет
Стоимость полисов ОСАГО изменится с 27 января
Материалы сюжета Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Медведев покинет топ-5 рейтинга АТР после вылета с Australian Open во втором круге
Буйства Медведева в кошмарном матче Мельбурна: швырнул ракетку, оскорбил болельщика — и сенсационно вылетел
Веснина назвала Медведева потрясающим бойцом, несмотря на вылет с AO-2025: «Теперь Карен-джан будет за всех отдуваться»
Australian Open-2025, результаты 16 января: Медведев уступил Тину, Хачанов победил Диалло и другие матчи
Матч Медведева и Тиена на Открытом чемпионате Австралии приостановили из-за дождя
Медведев отдал только один гейм Тиену в четвертом сете матча Australian Open
Материалы сюжета Открытый чемпионат Австралии 2025: расписание и результаты, новости и обзоры
Тина прокомментировал победу над Медведевым
Медведев покинет топ-5 рейтинга АТР после вылета с Australian Open во втором круге
Буйства Медведева в кошмарном матче Мельбурна: швырнул ракетку, оскорбил болельщика — и сенсационно вылетел
Янчук назвал уверенной победу Хачанова во втором круге Australian Open
Веснина назвала Медведева потрясающим бойцом, несмотря на вылет с AO-2025: «Теперь Карен-джан будет за всех отдуваться»
Australian Open-2025, результаты 16 января: Медведев уступил Тину, Хачанов победил Диалло и другие матчи
Сегодня
Вчера
Неделя