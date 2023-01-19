Линетт обыграла Контавейт и в третьем круге Australian Open встретится с Александровой

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт проиграла Магде Линетт из Польши во втором круге Australian Open-2023. Матч завершился со счетом 6:3, 3:6, 4:6, продолжительность игры — 1 час 52 минуты. 19-я ракетка мира Контавейт 2 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету 45-й ракетки Линетт — 7 эйсов, 2 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6. В третьем круге турнира «Большого шлема» польская спортсменка встретится с россиянкой Екатериной Александровой. Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 51 520 000 долларов Открытые корты, хард Женщины Одиночный разряд Второй круг Магда Линетт (Польша) — Анетт Контавейт (Эстония, 16) — 3:6, 6:3, 6:4