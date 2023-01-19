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«Большой шлем»

Сегодня, 07:46

Линетт обыграла Контавейт и в третьем круге Australian Open встретится с Александровой

Ана Горшкова
Корреспондент
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Эстонская теннисистка Анетт Контавейт проиграла Магде Линетт из Польши во втором круге Australian Open-2023.

Матч завершился со счетом 6:3, 3:6, 4:6, продолжительность игры — 1 час 52 минуты.

19-я ракетка мира Контавейт 2 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету 45-й ракетки Линетт — 7 эйсов, 2 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6.

В третьем круге турнира «Большого шлема» польская спортсменка встретится с россиянкой Екатериной Александровой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Магда Линетт (Польша) — Анетт Контавейт (Эстония, 16) — 3:6, 6:3, 6:4

Теннис
Australian Open
Екатерина Александрова
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