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Сегодня, 09:31

Лис, заменившая Калинскую, обыграла Грачеву и вышла в третий круг Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
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Немецкая теннисистка Ева Лис во втором круге Australian Open обыграла Варвару Грачеву, представляющую Францию, со счетом 6:2, 3:6, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 58 минут. На счету 23-летней немки эйс, двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6.

Лис попала в основную сетку как лаки-лузер, после того как россиянка Анна Калинская снялась с турнира. Немка в первом круге обыграла австралийку Кимберли Биррелл (6:2, 6:2).

В третьем круге Лис встретится с победительницей матча Жаклин Кристьян (Румыния) — Лючия Бронцетти (Италия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Ева Лис (Германия, LL) — Варвара Грачева (Франция) — 6:2, 3:6, 6:4

Эмма Радукану (Великобритания) — Аманда Анисимова (США) — 6:3, 7:5

Даяна Ястремская (Украина, 32) — Данка Ковинич (Черногория) — 6:0, 6:1

Ига Свентек (Польша, 2) — Ребекка Шрамкова (Словакия) — 6:0, 6:2

Australian Open
Варвара Грачева
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