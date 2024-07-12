Итальянец Лоренцо Музетти сыграет с сербским теннисистом Новаком Джоковичем в полуфинале Уимблдона в пятницу, 12 июля. Ориентировочное время начала — в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию мужского полуфинала. В России легальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляцию встречи Музетти — Джокович можно смотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

22-летний Музетти — 25-й номер рейтинга ATP. 38-летний Джокович — вторая ракетка мира.

Сербский теннисист — 7-кратный победитель Уимблдона (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022).

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