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Сегодня, 16:30

Лоренцо Музетти — Новак Джокович: смотреть трансляцию полуфинального матча Уимблдона 2024

Лоренцо Музетти сыграет с Новаком Джоковичем в полуфинале Уимблдона
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Новак Джокович.
Фото Reuters
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Итальянец Лоренцо Музетти сыграет с сербским теннисистом Новаком Джоковичем в полуфинале Уимблдона в пятницу, 12 июля. Ориентировочное время начала — в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию мужского полуфинала. В России легальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляцию встречи Музетти — Джокович можно смотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

22-летний Музетти — 25-й номер рейтинга ATP. 38-летний Джокович — вторая ракетка мира.

Сербский теннисист — 7-кратный победитель Уимблдона (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022).

Турниры «Большого шлема»: новости и материалы, Уимблдон, Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос»

Теннис
Уимблдон
Новак Джокович
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