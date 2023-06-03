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«Большой шлем»

Сегодня, 10:16

Музетти об Алькарасе: «Он запустил новое поколение. Он первый чемпион «Большого шлема» после Большой тройки»

Виталий Косик
Корреспондент
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Итальянский теннисист Лоренцо Музетти поделился ожиданиями от матча с испанцем Карлосом Алькарасом на «Ролан Гаррос».

«Я вижу, что он запустил новое поколение. Он первый чемпион «Большого шлема» после Большой тройки. Он вдохновляет меня, Хольгера Руне, Янника Синнера и всех остальных. Мы стремимся его подвинуть. Матч в Гамбурге придал мне много уверенности в себе. Конечно, сейчас совершенно другая ситуация, другой статус. Но я думаю, что получу удовольствие», — заявил Музетти на пресс-конференции.

Матч спортсменов состоится 4 июня, начало — 12.00 мск.

Теннис
Roland Garros
Карлос Алькарас
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