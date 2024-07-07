Лулу Сан пробилась в четвертьфинал Уимблдона

Новозеландская теннисистка Лулу Сан победила британку Эмму Радукану в четвертом круге Уимблдона — 6:2, 5:7, 6:2. Матч длился 2 часа 45 минут.

23-летняя теннисистка, занимающая 123-е место в рейтинге WTA, впервые пробилась в 1/4 финала травяного «мейджора». Ранее она ни разу не играла в основной сетке турнира «Большого шлема» в Лондоне.

Ее соперницей в матче за выход в 1/2 финала турнира станет хорватка Донна Векич.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Лулу Сан (Новая Зеландия, Q) — Эмма Радукану (Великобритания, WC) — 6:2, 5:7, 6:2