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Людмила Самсонова — Аманда Анисимова: смотреть трансляцию матча «Ролан Гаррос»

Самсонова сыграет с Анисимовой во втором круге «Ролан Гаррос» 29 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Людмила Самсонова.
Фото Global Look Press
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Россиянка Людмила Самсонова и американка Аманда Анисимова скрестят ракетки во втором круге «Ролан Гаррос» в среду, 29 мая. Игра состоится на седьмом корте теннисного центра Roland Garros в Париже (Франция). Ориентировочное время начала — около 18.15 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция всех матчей россиян на «мейджоре» в Париже. В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляцию игры Самсонова — Анисимова можно бесплатно посмотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице ближе к матчу.

В истории очных противостояний ведет представительница США — 2-0. В последний раз соперницы встречались 1 января 2024 года на Australian Open. Тогда Анисимова победила со счетом 6:3, 6:4.

25-летняя Самсонова — 17-я ракетка мира. 22-летняя Анисимова — 231-й номер мирового рейтинга.

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Теннис
Ролан Гаррос
Людмила Самсонова
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