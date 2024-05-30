Самсонова сыграет с Анисимовой во втором круге «Ролан Гаррос» 30 мая

Российская теннисистка Людмила Самсонова сыграет с представительницей США Амандой Анисимовой во втором круге Открытого чемпионата Франции в четверг, 30 мая. Ориентировочное время начала — около 13.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» будет доступна текстовая онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос». В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире видеотрансляцию игры Самсонова — Анисимова можно бесплатно смотреть в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».

Встреча должна была состояться в среду, 29 мая, но из-за дождя была перенесена.

В первом круге 17-ая ракетка мира уверенно победила в двух сетах польку Магду Линетт — 6:1, 6:1.

231-й номер мирового рейтинга стартовала на «мейджоре» в Париже с победы над Ребеккой Шрамковой из Словакии — 7:6 (8:6), 6:4.