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Людмила Самсонова — Аманда Анисимова: смотреть трансляцию матча «Ролан Гаррос»

Самсонова сыграет с Анисимовой во втором круге «Ролан Гаррос» 30 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Людмила Самсонова.
Фото AFP
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Российская теннисистка Людмила Самсонова сыграет с представительницей США Амандой Анисимовой во втором круге Открытого чемпионата Франции в четверг, 30 мая. Ориентировочное время начала — около 13.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» будет доступна текстовая онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос». В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире видеотрансляцию игры Самсонова — Анисимова можно бесплатно смотреть в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».

Встреча должна была состояться в среду, 29 мая, но из-за дождя была перенесена.

В первом круге 17-ая ракетка мира уверенно победила в двух сетах польку Магду Линетт — 6:1, 6:1.

231-й номер мирового рейтинга стартовала на «мейджоре» в Париже с победы над Ребеккой Шрамковой из Словакии — 7:6 (8:6), 6:4.

Главный корт Открытого чемпионата Франции. «Ролан Гаррос» 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
Ролан Гаррос
Людмила Самсонова
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