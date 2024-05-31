Самсонова проиграла итальянке Коччаретто в матче третьего круга «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Людмила Самсонова уступила итальянке Элизабетте Коччаретто в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции-2024 — 6:7 (4:7), 2:6.

Игра продлилась 1 час 40 минут. Россиянка, занимающая 17-е место в рейтинге WTA, 8 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 5. На счету Коччаретто ни одного эйса, 2 двойные и 4 реализованных брейка из 7.

В 1/8 финала «Ролан Гаррос» Коччаретто встретится с победительницей матча Коко Гауфф (США) — Даяна Ястремская (Украина).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Элизабетта Коччаретто (Италия) — Людмила Самсонова (Россия, 17) — 7:6 (7:4), 6:2