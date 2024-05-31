Россиянка Людмила Самсонова сыграет с итальянской теннисисткой Элизабеттой Коччаретто в третьем круге Открытого чемпионата Франции в пятницу, 31 мая. Матч пройдет на корте имени Сюзанн Ленглен в теннисном центре Roland Garros в Париже (Франция). Начало матча ожидается — в 12.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» будет доступна текстовая онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос». В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляцию игры Самсонова — Коччаретто можно бесплатно смотреть в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».

17-ая ракетка мира на «мэйджоре» в Париже уверенно обыграла польку Магду Линетт (6:2, 6:1) и американку Аманду Анисимову (6:2, 6:1).

51-й номер мирового рейтинга по сетке прошла бразильянку Беатрис Хаддад-Майю (3:6, 6:4, 6:1) и испанку Кристину Букшу (6:1, 6:4).