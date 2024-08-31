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Сегодня, 20:00

Людмила Самсонова — Эшлин Крюгер: смотреть трансляцию матча US Open 2024

Самсонова сыграет с Крюгер в третьем круге US Open 31 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Людмила Самсонова.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Людмила Самсонова сыграет с американкой Эшлин Крюгер в третьем круге US Open в субботу, 31 августа. Ориентировочное время начала — в 21.30 по московскому времени. Матч пройдет на корте 17 Национального теннисного центра имени Билли Джина Кинга в Нью-Йорке (США).

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция в перекличке игрового дня. В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире смотреть матч Самсонова — Крюгер можно бесплатно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах. Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу матча.

25-летняя Самсонова — 16-я ракетка мира. 20-летняя Крюгер — 59-й номер рейтинга WTA.

Турниры «Большого шлема»: новости и материалы, Уимблдон, Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос»

Теннис
US Open
Людмила Самсонова
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