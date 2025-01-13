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Россиянки Людмила Самсонова и Камилла Рахимова встретятся в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии в ночь на понедельник, 13 января. Игра пройдет в спорткомплексе «Мельбурн Парк» и начнется не ранее 3.00 по московскому времени.
В России нет официальных трансляций Australian Open, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».
Результаты игр Открытого чемпионата Австралии можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.
Самсонова находится на 26-м месте в мировом рейтинге WTA, а Рахимова — на 62-м. Победитель матча выйдет во второй круг турнира, где встретится с нидерландкой Аранчей Рус или Ольгой Данилович из Сербии.
Действующей чемпионкой Australian Open является Арина Соболенко.