Людмила Самсонова и Камилла Рахимова встретятся в матче Australian Open

Россиянки Людмила Самсонова и Камилла Рахимова встретятся в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии в ночь на понедельник, 13 января. Игра пройдет в спорткомплексе «Мельбурн Парк» и начнется не ранее 3.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций Australian Open, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Результаты игр Открытого чемпионата Австралии можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Самсонова находится на 26-м месте в мировом рейтинге WTA, а Рахимова — на 62-м. Победитель матча выйдет во второй круг турнира, где встретится с нидерландкой Аранчей Рус или Ольгой Данилович из Сербии.

Действующей чемпионкой Australian Open является Арина Соболенко.