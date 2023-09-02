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Сегодня, 18:30

Людмила Самсонова — Мэдисон Кис: прямая трансляция матча US Open (видео)

Самсонова сыграет против американки Кис в третьем круге US Open 2 сентября в 19:30
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Людмила Самсонова.
Фото USA Today Sports
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Российская теннисистка Людмила Самсонова сыграет с американкой Мэдисон Кис в матче третьего круга турнира US Open в субботу, 2 сентября. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию встречи Самсонова — Кис.

Самсонова — победительница пяти турниров WTA, а также Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России. На US Open-2023 россиянка одержала победы над Клер Лиу (7-6, 6-3) и Тамарой Корпач (6-3, 6-3). Кис победила Аранчу Рус (6-2, 6-4) и Янину Викмайер (6-1, 6-2).

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
US Open
Людмила Самсонова
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