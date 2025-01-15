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Сегодня, 02:20

Людмила Самсонова — Ольга Данилович: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open

Людмила Самсонова и Ольга Данилович встретятся в матче Australian Open
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Людмила Самсонова.
Фото Global Look Press
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Россиянка Людмила Самсонова встретится с Ольгой Данилович из Сербии в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии в ночь на среду, 15 ноября. Игра будет проходить на «Киа Арене» в Мельбурне и начнется не ранее 3.00 по московскому времени.

Результаты игр Открытого чемпионата Австралии можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальных трансляций матчей Australian Open, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Также онлайны доступны на YouTube-канале Australian Open (в мультипликационном формате).

Победитель матча Самсоновой и Данилович в третьем круге встретится с Джессикой Пегулой или Элизой Мертенс. В первом круге Самсонова обыграла соотечественницу Камиллу Рахимову, а Данилович — Аранчу Рус из Нидерландов.

Теннис
Людмила Самсонова
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