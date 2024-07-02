Российская теннисистка Людмила Самсонова сыграет против Ребеки Масаровой из Испании в матче 1-го круга Уимблдонского турнира во вторник, 2 июля. Начало — не ранее 14.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция соревновательного дня в перекличке. На территории России легальной трансляции турнира не будет. В прямом эфире смотреть матч Самсонова — Масарова можно в соцсети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.