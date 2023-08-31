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Сегодня, 18:30

Людмила Самсонова — Тамара Корпач: прямая трансляция матча US Open (видео)

Прямая трансляция матча US Open Самсонова — Корпач начнется в 19.30 мск 31 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Людмила Самсонова.
Фото USA Today Sports
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Российская теннисистка Людмила Самсонова сыграет с немкой Тамарой Корпач в матче 1/32 финала турнира US Open в четверг, 31 августа. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию встречи Самсонова — Корпач.

Самсонова — победительница пяти турниров WTA, а также Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России. В активе у Корпач 1 титул WTA и 11 побед на турнирах ITF.

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

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