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Сегодня, 15:13

Зверев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии

Алина Савинова
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Немецкий теннисист Александр Зверев с победы стартовал на Открытом чемпионате Австралии-2025.

В матче первого круга немец за 2 часа 22 минуты обыграл француза Люку Пуя — 6:4, 6:4, 6:4.

Следующим соперником Зверева станет испанец Педро Мартинес, который вышел во второй круг турнира после отказа итальянца Лучано Дардери от продолжения борьбы при счете 6:3, 4:1 в пользу испанца.

Также выступления на Australian Open продолжат француз Уго Умбер, чешские спортсмены Томаш Махач и Иржи Легечка, представитель Ливана Хади Хабиб.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Зверев (Германия, 2) — Люка Пуй (Франция, WC) — 6:4, 6:4, 6:4

Педро Мартинес (Испания) — Лучано Дардери (Италия) — 6:3, 4:1 отказ 2-го игрока

Уго Умбер (Франция, 14) — Маттео Джиганте (Италия, Q) — 7:6 (7:5), 7:5, 6:4

Томаш Махач (Чехия, 26) — Сумит Нагал (Индия) — 6:3, 6:1, 7:5

Иржи Легечка (Чехия, 24) — Ли Ту (Австралия, WC) — 6:1, 3:6, 6:3, 7:6 (7:1)

Хади Хабиб (Ливан, Q) — Бу Юньчаокэтэ (Китай) — 7:6 (7:4), 6:4, 7:6 (8:6)

Теннис
Australian Open
Александр Зверев (теннис)
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