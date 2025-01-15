Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 05:29

Блинкова уступила Френх во втором круге Australian Open

Анна Блинкова.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Российская теннисистка Анна Блинкова представительнице Польши Магдалене Френх со счетом 0:6, 6:0, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 35 минут. Польская теннисистка трижды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Блинковой 2 эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

Соперница Френх в следующем круге первенства определится в матче Моюка Утидзима — Мирра Андреева.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Магдалена Фрех (Польша, 23) — Анна Блинкова (Россия) — 0:6, 6:0, 6:2.

2
Теннис
Australian Open
Анна Блинкова
Читайте также
Итальянская ошибка Ротенберга? Почему СКА попрощался с Деанджело, ради которого урезали зарплату капитану
Евгения Добровольская умерла в возрасте 60 лет
Лавров заявил, что черные ящики AZAL не подтвердили часть данных из СМИ
Роскомнадзор назвал причину сбоя в Рунете
Отношения ЕС и Украины портятся из-за срыва газового транзита. И вот почему
Биография Ника Кирьоса: жизнь и спортивная карьера австралийского теннисиста
Сегодня
Вчера
Неделя