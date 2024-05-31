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Сегодня, 20:07

Селиваненко назвал Махача непростым соперником для Медведева в третьем круге «Ролан Гаррос»

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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в беседе поделился мнением о предстоящем матче третьего круга «Ролан Гаррос» между россиянином Даниилом Медведевым и чехом Томашем Махачем.

«Томаш Махач — очень непростой соперник. Может ли повлиять на чеха долгий пятисетовый матч в прошлом раунде ? Не думаю, что проведенное соперниками время на корте в предыдущих матчах имеет главное значение», — сказал Селиваненко «РБ Спорт».

Матч Медведев — Махач состоится на 1 июня. В предыдущем раунде Даниил прошел Миомира Кецмановича, который отказался от продолжения борьбы при счете — 1:6, 0:5 в пользу россиянина.

Источник: Metaratings.ru
Ролан Гаррос
Даниил Медведев
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