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«Большой шлем»

Сегодня, 22:24

Макинрой объяснил, почему Свентек и Соболенко больше других будут испытывать давление на US Open

Алина Савинова
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Бывшая первая ракетка мира Джон Макинрой считает, что Открытый чемпионат Франции в этом году будет непредсказуемым. По его мнению, возглавляющей рейтинг WTA Иге Свентек придется столкнуться с серьезной конкуренцией.

«Очевидно, что доминирование очень трудно поддерживать. Вы видели, как у мужчин все делили три игрока — Рафа, Новак и Роджер. У женщин вся ситуация изначально была очень необычной, потому что Эш Барти ушла из тенниса, и внезапно Свентек стала первой ракеткой мира. Она проделала невероятную работу, доказала, что может выигрывать и на харде. Но теперь от нее ждут намного большего, давление сильнее», — приводит Eurosport слова Макинроя.

Также он оценил перспективы белорусской теннисистки Арины Соболенко на US Open.

«Соболенко в этом году справилась и выиграла первый турнир «Большого шлема», так что она как никогда уверена в себе. Но ситуация очень непредсказуемая. И Свентек, и Соболенко будут испытывать давление, потому что этот турнир может определить, кто в дальнейшем займет первое место в рейтинге», — добавил он.

Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября.

22-летняя Свентек является победительницей четырех турниров «Большого шлема» и 15 турниров WTA в одиночном разряде. На счету 25-летней Соболенко один титул «Большого шлема» в одиночном разряде и 19 побед на турнирах WTA.

Источник: https://www.eurosport.com/tennis/us-open/2023/iga-swiatek-under-more-pressure-to-maintain-dominance-ahead-of-unpredictable-us-open-says-john-mcenr_sto9753640/story.shtml
Теннис
Арина Соболенко
Ига Свентек
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