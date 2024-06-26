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Сегодня, 17:26

Макинрой предложил установить на Уимблдоне статую в честь Маррея

Алина Савинова
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Бывшая первая ракетка мира Джон Макинрой призвал установить на Уимблдоне статую в честь британского теннисиста Энди Маррея.

«Если бы я принимал такое решение, то однозначно сказал бы да, потому что он полностью изменил взгляды людей на британский теннис. Маррей — один из величайших теннисистов, которых я когда-либо видел», — приводит TennisUpToDate слова Макинроя.

65-летний американец считает, что Маррей заслужил статую в свою честь в пригороде Лондона, поскольку две из трех его побед на турнирах «Большого шлема» были добыты на Уимблдоне.

«Плюс он выиграл Олимпийские игры. Так что, похоже, в этом есть большой смысл», — добавил он.

Маррей выигрывал Уимблдонский турнир в 2013 и 2016 годах. Также он становился победителем Открытого чемпионата США, а всего на его счету 49 титулов ATP (из них 46 — в одиночном разряде).

Ранее 37-летний теннисист заявлял, что еще не принял окончательное решение об участии в Уимблдоне 2024 года, который пройдет с 1 по 14 июля.

Источник: https://tennisuptodate.com/atp/changed-the-way-people-look-at-british-tennis-john-mcenroe-calls-for-andy-murray-statue-at-wimbledon
Теннис
Уимблдон
Джон Макинрой
Энди Маррей
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