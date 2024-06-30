Маленькая девочка взяла интервью у Медведева перед стартом Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев в преддверии Уимблдона-2024 опубликовал в своих соцсетях фотографию, где маленькая девочка берет у него интервью.

«Безусловно, самые непростые вопросы дня!» — написал Медведев.

Маленькая девочка берет интервью у Даниила Медведева. Фото Соцсети

В пятницу, 28 июня, Медведев в двух сетах проиграл сербу Новаку Джоковичу в выставочном турнире Giorgio Armani Tennis Classic в Херлингеме.

Уимблдонский турнир пройдет с 1 по 14 июля в Лондоне. 28-летний российский теннисист в первом круге сыграет против американца Александара Ковачевича.