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Сегодня, 15:42

Маленькая девочка взяла интервью у Медведева перед стартом Уимблдона

Алина Савинова
Даниил Медведев.
Фото Соцсети
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Российский теннисист Даниил Медведев в преддверии Уимблдона-2024 опубликовал в своих соцсетях фотографию, где маленькая девочка берет у него интервью.

«Безусловно, самые непростые вопросы дня!» — написал Медведев.

Маленькая девочка берет интервью у Даниила Медведева.
Фото Соцсети

В пятницу, 28 июня, Медведев в двух сетах проиграл сербу Новаку Джоковичу в выставочном турнире Giorgio Armani Tennis Classic в Херлингеме.

Уимблдонский турнир пройдет с 1 по 14 июля в Лондоне. 28-летний российский теннисист в первом круге сыграет против американца Александара Ковачевича.

Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
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